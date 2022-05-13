Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

ВСУ уверены, что враг пытается оказать психологическое давление на мирных жителей.

"По Николаевщине враг продолжал варить артиллерийским и ракетно-залповым огнем. Впечатляя объекты промышленности, городской и пригородной инфраструктуры, враг в том числе оказывает психологическое давление на мирных жителей населенных пунктов, пытаясь их заставить "русский мир" вместо страха перед обстрелами" , – говорится в отчете ОК "Юг".

Россия имеет в Черном море 4 корабля и 2 подлодки, которые несут более 30 крылатых ракет типа "Калибр".