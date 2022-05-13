РФ продолжает обстреливать Николаевщину артиллерийским и ракетно-залповым огнем, - ОК "Юг"
Российский агрессор продолжает обстреливать Николаевскую область артиллерийским и ракетно-залповым огнем
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
ВСУ уверены, что враг пытается оказать психологическое давление на мирных жителей.
"По Николаевщине враг продолжал варить артиллерийским и ракетно-залповым огнем. Впечатляя объекты промышленности, городской и пригородной инфраструктуры, враг в том числе оказывает психологическое давление на мирных жителей населенных пунктов, пытаясь их заставить "русский мир" вместо страха перед обстрелами" , – говорится в отчете ОК "Юг".
- Россия имеет в Черном море 4 корабля и 2 подлодки, которые несут более 30 крылатых ракет типа "Калибр".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.45
Покупка 31.45Продажа 32.03
-
EUR
Покупка 32.99Продажа 33.72
- Актуальное
- Важное