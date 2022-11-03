РФ продолжает мобилизацию, хотя Кремль заявляет обратное, - Генштаб
Несмотря на отрицание Кремлем продолжения мобилизации, она продолжается в скрытом режиме
Об этом сообщил на брифинге Медиацентра Украина – Укринформ заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
"Несмотря на заявления кремля о завершении мобилизации, стоит отметить, что она переведена в скрытый режим, публичность и показательность мер свернута. Военнослужащие получили указание продолжать поиск и набор добровольцев, которые изъявят желание заключить контракт на участие в так называемой "специальной военной операции", - сказал Громов.
Представитель Главного управления Генштаба также подчеркнул, что россияне в ускоренном порядке готовят курсантов выпускных курсов. Таким образом, РФ хочет пополнить младший офицерский состав.
Кроме того, в России пытаются вернуть на службу военных, получивших ранения или уволенных из вооруженных сил.
- Напомним, 21 сентября Путин заявил , что в России будет проведена частичная мобилизация.
- В середине октября президент РФ отметил , что мобилизация может завершиться через несколько недель, ведь в ряды ВС РФ уже вступили 222 тысячи мужчин.
- 28 октября министр обороны РФ Шойгу отчитался президенту о конце "долевой мобилизации". По его словам, с этого момента призыв прекращается, а войска будут комплектовать из контрактников и добровольцев.
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