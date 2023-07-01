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РФ продлила незаконный арест крымчанки Ление Умеровой

1 июля, 2023 суббота
18:04
Война с Россией

Российский суд продлил незаконное содержание под стражей крымской татарки Ление Умеровой на три месяца, детали дела не раскрывают

Об этом сообщил брат Ление Азиз Умеров.

Отмечается, что Ление Умерову продолжат содержать под стражей в СИЗО "Лефортово" в Москве до 4 октября 2023 года. По словам ее брата, на судебное заседание допущен только адвокат, которому запретили разглашать какие-либо детали уголовного дела.

"Даже сейчас мы не понимаем, в чем именно ее подозревают", - написал Азиз Умеров.

Крымчанку Ление Умерову продолжают содержать в камере одну, ее письма проходят трехнедельную проверку.

  • Крымскую татарку Ление Умерову задержали в начале декабря 2022 года. Девушку обвинили в нарушении правил режимной зоны, когда она пыталась вернуться во временно оккупированный Крым для ухода за онкобольным отцом. В течение пяти месяцев силовики удерживали ее в Северной Осетии. Ранее Умерова отказалась от российского гражданства во время принудительной паспортизации во временно оккупированном Крыму.
  • 16 мая стало известно, что российские спецслужбы задержали Ление Умерову и возбудили уголовное дело по статье "шпионаж" .
Общество
Россия
Крым
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