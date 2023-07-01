Об этом сообщил брат Ление Азиз Умеров.

Отмечается, что Ление Умерову продолжат содержать под стражей в СИЗО "Лефортово" в Москве до 4 октября 2023 года. По словам ее брата, на судебное заседание допущен только адвокат, которому запретили разглашать какие-либо детали уголовного дела.

"Даже сейчас мы не понимаем, в чем именно ее подозревают", - написал Азиз Умеров.

Крымчанку Ление Умерову продолжают содержать в камере одну, ее письма проходят трехнедельную проверку.