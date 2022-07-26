Об этом пишут в журнале Fortune исследователи из Йельского университета, проанализировавшие ситуацию в российском энергетическом секторе.

Уменьшая объем поставок природного газа по газопроводу "Северный поток – 1" до двадцати процентов его мощности, Россия наносит "катастрофический удар" по своей собственной экономике,

С сугубо экономической точки зрения президент России Владимир Путин нуждается в европейском рынке гораздо больше, чем в мире нуждаются в российских энергоресурсах, утверждают Джеффри Сонненфелд и Стивен Тиан. В прошлом году Европа импортировала 46 процентов энергоресурсов из России, в то время как экспорт в Европу составил 83 процента всего объема российского экспорта. Москва вынуждена продавать свою нефть азиатским странам с 35-процентной скидкой, и при наличии только одного действующего газопровода из России в Китай или Индию, поставки природного газа в Азию в 2021 году составляли всего 10 процентов объемов поставок в Европу.

"Такие путинские трюки, как снижение поставок природного газа в Европу, на самом деле нанесли многократно большие убытки российской экономике, чем европейской, потери Россией доходов от экспорта нефти и газа приближаются к катастрофическим, учитывая растущие государственные расходы, дефицит бюджета, достигший двух процентов, и истощаемые золотовалютные запасы", - пишут Джеффри Сонненфель и Стивен Тиан.

Ставка Путина на раскол европейских стран и устрашение европейского избирателя не сработает, считают американские аналитики. Политики в Европе и США предпринимают совместные действия. Объемы поступившей нефти из стратегических запасов превышают объемы российского экспорта. В то же время в США резко увеличивается добыча нефти и газа. Добыча природного газа и производство сжиженного газа достигли рекордного уровня, добыча нефти приближается к рекордной отметке.

Напомним, в России подсчитали, что на восстановление оккупированных территорий Украины потребуется около $750 млрд, а на их содержание даже не хватит существенно опустевшего Фонда национального благосостояния.

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