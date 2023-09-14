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РФ призвала Азербайджан к уважению после заявления Баку о непризнании "выборов" на ТОТ Украины

14 сентября, 2023 четверг
00:56
Война с Россией

Министерству иностранных дел России не понравилось заявление коллег из Азербайджана о непризнании выборов на временно оккупированных российскими войсками территориях Украины

Об этом пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге в рамках Восточного экономического форума, сообщает ТАСС.

"Такие оценки… не согласуются с союзническим уровнем отношений между нашими странами. Поэтому по дипломатической линии перед азербайджанской стороной был проведен демарш. Мы высказали все по этому поводу", – сказала Захарова.

Она заявила, что "в Баку должны относиться к вопросам территориальной целостности нашей страны с тем же уважением, на которое наши партнеры рассчитывают уже с нашей стороны, когда речь идет о территориальной целостности Азербайджанской Республики".

Накануне МИД Азербайджана заявил , что любые выборы, проводимые на территории Украины, должны соответствовать Конституции и законодательству этого государства. Поэтому выборы, которые организовала РФ на ТОТ Украины "не могут иметь никакой юридической силы".

"Эта принципиальная позиция Азербайджана базируется на общеприемлемых нормах и принципах международного права по уважению прав государств, присущих их суверенитету. Последние "выборы" на части международно признанных территорий Украины не отвечали этим критериям, а потому не могут иметь никакого юридического действия".

Что известно о "выборах" на ТОТ Украины

30 сентября 2022 г. президент РФ Путин, опираясь на результаты так называемого референдума на временно оккупированных территориях Украины, подписал " договоры " о "вхождении в состав России" самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", а также Херсонской и Запорожской областей. 2 октября 2022 г. он внес в госдуму законопроект о "принятии в состав РФ" четырех областей Украины.

Уже 5 октября прошлого года Путин подписал " законы " о так называемом вхождении четырех областей Украины в состав России. Также он назначил Дениса Пушилина "исполняющим обязанности главы ДНР", а Леонида Пасечника - "исполняющим обязанности главы ЛНР". "Губернатором" Херсонщины стал Владимир Сальдо, а Запорожье – Евгений Балицкий.

"Выборы" на ВТО были назначены на 10 сентября 2023 года, но подготовку к ним начали гораздо раньше.

31 августа российские захватчики начали проводить так называемые выборы в псевдоместные советы и "законодательные органы" на временно оккупированных территориях Украины.

4 сентября Центр нацпротива заявил , что враг на временно оккупированных территориях не смог найти среди местных достаточного количества "общественных наблюдателей" на так называемые выборы, поэтому пригласил их из РФ.

Между тем уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил , что среди кандидатов в представительные псевдоорганы на временно оккупированных территориях есть российские военные, принимавшие участие во вторжении в Украину, где убивали и пытали людей.

7 сентября Юрий Соболевский, первый заместитель председателя Херсонского областного совета, отметил , что оккупационные власти уже "нарисовали" 15% явки местного населения на "выборы".

8 сентября Украина призвала международных партнеров ввести санкции против организаторов псевдовыборов на временно оккупированных территориях.

Во время проведения псевдовыборов на временно оккупированных территориях Запорожья два дня подряд раздавались взрывы возле "избирательных участков" оккупантов. Активисты умышленно портили бюллетени, чтобы показать свое отношение к "властям". Сопротивление также сообщало, что Россия на оккупированных территориях Украины заставляла местных "голосовать", в некоторых населенных пунктах запрещали выезд. 11 сентября херсонское издание писало, что во временно оккупированном Геническе на российских незаконных "выборах" людей якобы проголосовало больше, чем проживает на территории города. А в Центре нацпротива добавили , что местные жители на временно оккупированных территориях Запорожской области тотально проигнорировали участие в псевдовыборах.

Совет Европы осудил проведение Россией псевдовыборов на временно оккупированных территориях Украины, назвав их грубым нарушением международного права. Такую же позицию заняли министры G7.

вибори
оккупированные территории
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