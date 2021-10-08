РФ признала проект расследований Bellingcat "иноагентом"

Об этом сообщает НВ .



Также в список внесли компании-владельца издания MNews - Mason GES Anonymous Foundation (США), и ООО "МЕМО" (основатель "Кавказского узла").

В перечень также добавили девять журналистов, работающих в русской службе BBC, Радио Свобода, на телеканалах Настоящее время и Дождь.