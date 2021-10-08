РФ признала проект расследований Bellingcat "иноагентом"
Россия внесла проект журналистских расследований Bellingcat в перечень СМИ, признанных "иностранными агентами"
Об этом сообщает НВ .
Также в список внесли компании-владельца издания MNews - Mason GES Anonymous Foundation (США), и ООО "МЕМО" (основатель "Кавказского узла").
В перечень также добавили девять журналистов, работающих в русской службе BBC, Радио Свобода, на телеканалах Настоящее время и Дождь.
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