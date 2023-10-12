РФ привлекла к агентурной работе священников РПЦ, которых отправила на оккупированные территории
РФ продолжает религиозные притеснения на временно оккупированных территориях Украины. Для влияния на общины и сбора данных о прихожанах она направила туда священников РПЦ
Об этом сообщает Центр нацсопротивления .
"Враг принудительно включает религиозные общины УПЦ МП в состав Русской православной церкви. Тех священников, которые отказываются идти на сотрудничество с врагом, заменяют командированных оккупантов из РПЦ", - говорится в сообщении.
Представители РПЦ также занимают должности в других церковных общинах в оккупации, например в захваченных храмах ПЦУ.
"Особое внимание при этом уделяется Мариуполю", - отметили в ЦНС.
Там отметили также агентурную деятельность священников на временно оккупированных территориях: они собирают данные о патриотически настроенных прихожанах и священнослужителях, а затем передают эти данные российским спецслужбам.
- Осенью прошлого года российские СМИ сообщали, что РПЦ готовит своих священников для служения в оккупированных регионах Украины.
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