РФ привлекает к войне против Украины наемников из Кубы, - Нацсопротивление
По информации украинского подполья, Россия вовлекает в полномасштабное вторжение против Украины наемников из Кубы: иностранцев отправляют на восточную линию фронта
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Отмечается, что наемников привлекают на Купянском направлении, а также Бахмута и Горловки.
Отдельный отряд из них не формировали: кубинцев распределяют по существующим русским отрядам, даже если они не владеют русским языком.
"Отношение к кубинцам соответствует типичному российскому шовинизму. Фактически главная их роль в российской модели умереть первым", - добавили в Нацспротиве.
- 5 сентября министерство иностранных дел Кубы заявило о раскрытии сети по торговле людьми, участники которой принуждали граждан страны воевать в Украине на стороне России.
- Украинские хакерыпередали в распоряжение разведывательного сообщества InformNapalm доказательства вербовки, подготовки и перемещения в Россию для участия в боевых действиях против Украины подразделений кубинских наемников.
- Позже кубинские власти арестовали 17 человек, связанных с сетью торговцев людьми, которые вербовали молодых мужчин воевать в российской армии против Украины.
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