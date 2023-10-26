РФ привлекает к войне против Украины наемников из Кубы, - Нацсопротивление

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что наемников привлекают на Купянском направлении, а также Бахмута и Горловки.

Отдельный отряд из них не формировали: кубинцев распределяют по существующим русским отрядам, даже если они не владеют русским языком.

"Отношение к кубинцам соответствует типичному российскому шовинизму. Фактически главная их роль в российской модели умереть первым", - добавили в Нацспротиве.