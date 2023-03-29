РФ привлекает детей к фейковым минорованиям в Украине
СБУ заблокировала интернет-сообщество, причастное к серии анонимных сообщений о псевдоминировании в столице и других регионах Украины. В группу российские спецслужбы привлекали подростков
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Сообщается, что чаще всего подростки "минировали" здания органов государственной власти, а также объекты социальной инфраструктуры. Таким образом, в октябре прошлого года они одновременно сообщили о фейковых минированиях 14 местных судов.
"Служба безопасности разоблачила новые факты, подтверждающие, что РФ вовлекает несовершеннолетних в подрывную деятельность против Украины. Причем это происходит даже в условиях войны", - говорится в сообщении.
По данным следствия, преступную деятельность детей дистанционно координировались представители российской спецслужбы. Для этого создали специализированное интернет-сообщество, в которое регулярно привлекали несовершеннолетних жителей разных регионов Украины. Именно по указаниям агрессора подростки периодически рассылали по электронным адресам госучреждений ложные сообщения о "минировании". Таким образом, враг пытался расшатывать внутреннюю ситуацию в Украине.
Правоохранители установили, что "рассылку" подростки совершали от имени посторонних лиц и с использованием специальных компьютерных программ для сокрытия своей локации. По данным СБУ, организатором такой деятельности и ключевым контактом российской стороны был несовершеннолетний житель Черниговской области.
Во время обыска по адресу проживания псевдоминер обнаружен мобильный телефон и компьютер с доказательствами противоправной деятельности и коммуникации с агрессором.
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