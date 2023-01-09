РФ привлекает беларусов к ремонту расконсервированного металлолома, - Павлюк
Часть техники, прибывающей из России в Беларусь, снята с длительного хранения, а в РФ нет ресурсов для ее расконсервации, поэтому к ремонту привлечены беларусы
Об этом сообщил командующий группировкой сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк в Telegram.
"Военно-промышленный комплекс РФ не имеет достаточных возможностей, чтобы провести расконсервацию ВВТ. Поэтому противник стягивает свой металлолом на беларусском направлении", - написал он.
По данным Генштаба ВСУ, значительное количество вооружения и военной техники, прибывающей в Беларусь из РФ для обучения личного состава противника, - снято с длительного хранения. Для ее восстановления нужно время, а также значительные силы и средства.
"Известно, что к работам по восстановлению прибывшей из РФ военной техники привлекаются беларусские военнослужащие. Силы обороны внимательно следят за перемещениями врага, а также отслеживают потенциальные угрозы, которые могут быть связаны с совместными летными учениями сил РФ и Беларуси с 16 января по 1 февраля. Мы знаем, где враг размещает личный состав и технику", – написал он.
Павлюк подчеркнул, что ВСУ готовы к разным сценариям, но угроза вторжения со стороны Беларуси на сегодняшний день остается маловероятной.
- Ранее Генштаб ВСУ заявил, что техника и оружие, которое Российская Федерация перебрасывает в Беларусь для обучения личного состава, сняты с длительного хранения и требует обслуживания.
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