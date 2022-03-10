РФ приписывает своим военным выдуманные достижения, - Центр при СНБО

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.



"Россия на фоне своих провальных наступательных действий приписывает себе вымышленные победы. В этот раз один ЗРК кафиров за бой сбил 9 самолетов и 5 беспилотников, из которых один "Байрактар"", - говорится в заявлении.



Никаких доказательств этих достижений у РФ нет. В Центре при СНБО добавили, что украинцы во время прочтения таких публикаций "только улыбаются, потому что понимают весь абсурд прочитанного".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb