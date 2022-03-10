РФ приписывает своим военным выдуманные достижения, - Центр при СНБО
Российские пропагандисты приписывают своим войскам в Украине фейковые победы на фоне провального наступления
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.
"Россия на фоне своих провальных наступательных действий приписывает себе вымышленные победы. В этот раз один ЗРК кафиров за бой сбил 9 самолетов и 5 беспилотников, из которых один "Байрактар"", - говорится в заявлении.
Никаких доказательств этих достижений у РФ нет. В Центре при СНБО добавили, что украинцы во время прочтения таких публикаций "только улыбаются, потому что понимают весь абсурд прочитанного".
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