Об этом пишет издание "Верстка".

Журналисты подтвердили, что не менее 14 детей-сирот из Херсона российские власти перевезли в крымский детский дом "Элочка".

В 2020 году российское СМИ "РИА-новости" назвало это учреждение "детским концлагерем" из-за условий, в которых содержат детей на временно оккупированном полуострове.

Авторы обратили внимание на фотографии сирот, опубликованных на сайте "Усыновление в Московской области". Все 14 детей были сфотографированы в одних и тех же интерьерах детского дома, который находится под руководством "крымского Минздрава" и специализируется на работе с детьми с поражениями центральной нервной системы, нарушениями психики и поведения, слуха, зрения и ВИЧ.

Журналисты Медузы также отметили , что, по "Рабочей программе" детского дома на 2021 - 2025 годы, учреждение должно прививать воспитанникам "патриотизм и гражданственность".

Напомним, 12 октября 2022 года мэр Энергодара Дмитрий Орлов рассказал , что российские военные вывезли украинских детей из оккупированного Энергодара на временно неподконтрольную территорию Крыма.

Центр национального сопротивления также информировал , что российские кафиры массово вывозят украинских детей на новогодние праздники в Москву, Ростов и другие крупные города РФ. Из Горловки захватчики вывезли 414 детей в Ростовскую область на "праздничные мероприятия".

Первый заместитель министра образования и науки Андрей Витренко рассказал , что по состоянию на декабрь 2022 года 95 тысяч детей находятся на временно оккупированных территориях.

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