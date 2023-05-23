Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в разведке.

По словам источника, командование западного военного округа РФ принимает решение об оперативном перебрасывании отдельных боеспособных подразделений из-за усложнения обстановки на границе в Белгородской области.

"В частности, в настоящее время принимается решение о возможном перемещении подразделений 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии (постоянный пункт дислокации Валуйки, Белгородская область) из района боевых действий (Макеевка, Площадка Луганской области) в Белгородскую область", - сообщил источник.