РФ принимает решение о перебрасывании части войск с фронта в Белгородскую область, - СМИ
Россия хочет перебросить в Белгородскую область дополнительные войска, в том числе некоторые боеспособные подразделения, воюющие на территории Украины
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в разведке.
По словам источника, командование западного военного округа РФ принимает решение об оперативном перебрасывании отдельных боеспособных подразделений из-за усложнения обстановки на границе в Белгородской области.
"В частности, в настоящее время принимается решение о возможном перемещении подразделений 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии (постоянный пункт дислокации Валуйки, Белгородская область) из района боевых действий (Макеевка, Площадка Луганской области) в Белгородскую область", - сообщил источник.
- 22 мая легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус заявили, что освободили населенные пункты Козинку и Гора-Подол Белгородской области РФ в рамках создания демилитаризованной зоны на границе с РФ, а в Грайворон вошли передовые отряды. В регионе был введен режим контртеррористической операции и эвакуированы ядерные боеприпасы.
- Поздним вечером 22 мая в РосСМИ появилась информация, что в Белгороде зафиксированы прилеты в административные сооружения, в частности в здания ФСБ и МВД, также сообщали об ударах беспилотников по админзданиям в Грайвороне и Борисовке.
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