"РФ применяет самое тяжелое неядерное оружие, сжигая людей заживо": Подоляк призвал передать Украине РСЗО, чтобы "дать ответ нелюдям"

Об этом Подоляк написал в Twitter.

В сообщении советник председателя ОПУ прикрепил видео работы российской огнеметной системы "Солнцепёк", стреляющей термобарическими боеприпасами, вызывающими объемный взрыв.

"На видео - работа российской огнеметной системы "Солнцепёк". Некоторые партнеры колеблются, давать ли необходимое оружие, боясь эскалации. Эскалации?! РФ уже применяет самое тяжелое неядерное оружие против украинцев, заставляя людей гореть заживо. Может, пора дать ответ нелюдям и передать Украине РСЗО?" – написал Подоляк.

Ранее Подоляк заявил, что Украина способна самостоятельно деблокировать Черное море при получении американских реактивных систем залпового огня MLRS.

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