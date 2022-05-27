English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией "РФ применяет самое тяжелое неядерное оружие, сжигая людей заживо": Подоляк призвал передать Украине РСЗО, чтобы "дать ответ нелюдям"

"РФ применяет самое тяжелое неядерное оружие, сжигая людей заживо": Подоляк призвал передать Украине РСЗО, чтобы "дать ответ нелюдям"

27 мая, 2022 пятница
15:19
война с Россией Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал Запад предоставить Украине ракетные системы залпового огня

Об этом Подоляк написал в Twitter.

В сообщении советник председателя ОПУ прикрепил видео работы российской огнеметной системы "Солнцепёк", стреляющей термобарическими боеприпасами, вызывающими объемный взрыв.

"На видео - работа российской огнеметной системы "Солнцепёк". Некоторые партнеры колеблются, давать ли необходимое оружие, боясь эскалации. Эскалации?! РФ уже применяет самое тяжелое неядерное оружие против украинцев, заставляя людей гореть заживо. Может, пора дать ответ нелюдям и передать Украине РСЗО?" – написал Подоляк.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
РСЗО
Офис президента Украины
Читайте также:
27 мая, 2022 пятница
Оккупанты обстреляли Днепропетровщину: есть разрушения, спасатели ищут людей под завалами
черги на кордоні
26 мая, 2022 четверг
На пунктах пропуска для выезда из Украины в Польшу и Венгрию образовались очереди
Микола Княжицький
26 мая, 2022 четверг
Инициаторы заявления Медведчука думали, что навредят Порошенко, а ударили по Зеленскому, - нардеп Княжицкий
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.81
    Покупка 34.81
    Продажа 35.93
  • EUR
    Покупка 36.69
    Продажа 38.22
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
27 мая
16:03
"Зачем у здоровых людей искать сифилис?": семейный врач призывает декоммунизировать не только улицы, но и украинскую медицину
16:01
Политики мира готовятся к возможному применению Россией тактического ядерного оружия, - Зеленский
15:59
"Забронировал жилье в Киеве, чтобы передать деньги": сайт Airbnb используют для помощи украинцам
15:51
Укрзализныця добавляет шесть рейсов по маршруту Чернигов - Нежин
15:49
Россия рекордно увеличила экспорт нефти в Китай и Индию, - Bloomberg
15:38
нефть
Нефтяное эмбарго против РФ: Евросоюз рассматривает возможность исключения для нефтепровода "Дружба", чтобы удовлетворить нужды Венгрии, - Bloomberg
15:38
Добровольно возглавил "прокуратуру ЛНР": жителю Луганска объявили подозрение в коллаборационизме
15:31
Эксклюзив
Военные преступления россиян в Украине следует рассматривать на международных трибуналах по примеру бывшей Югославии, - посол Латвии Клява
15:30
Эксклюзив
Виталий Портников
Если Путину удастся оккупировать новые территории, он не будет вести переговоры о мире. Путин будет просто захватывать дальше, - Портников
15:27
Эксклюзив
Украина должна активно ставить вопрос об исключении Венгрии из ЕС и НАТО, - нардеп Бобровская
15:27
Эксклюзив
Сергей Згурец
Изменения на Юге будут после разрешения ситуации вокруг Северодонецка и Лисичанска, - Згурец
15:23
Юрий Бутусов
Вернусь с фронта и займусь теми, кто не вылезает из бункера": Бутусов обвинил ОП в запрете ему находиться на передовой
15:19
Кулеба
Расширение ЕС на Балканы и на восток – гарантия того, что Европу не дестабилизируют, - Кулеба
15:13
Западные союзники обдумывают возможность разрешить РФ платить за выход из-под санкций, а деньги от этого вложить в восстановление Украины, - AP
15:11
Офис генпрокурора
Директору предприятия, выводившего активы российского олигарха из Украины, сообщили о подозрении
15:05
Эксклюзив
Россия совершает военные преступления в Украине потому, что ее вовремя не наказали, - посол Латвии Клява
15:02
На фото украинские защитники, обратившиеся к литовцам
"Литва, мы с вами!": защитники Николаева обратились к литовцам, собирающим деньги на "Байрактар" для Украины
15:01
Финляндия поддерживает предоставление Украине статуса кандидата в ЕС, но все критерии для членства должны быть выполнены, - премьер
14:43
РФ не сможет ремонтировать грузовые самолеты Антонова ни в одной стране: СБУ разоблачила "прокладку", созданную оккупантами для обхода санкций
14:36
Кабинет министров
Правительство создало комиссию по аудиту ущерба от нападения РФ, ее возглавили Верещук, Чернышев и Кубраков
14:33
Более 100 тыс. украинок трудоустроились в Польше с начала полномасштабной войны
14:23
Укрзализныця будет закупать нефтепродукты для государства, - Шмигаль
14:19
Эксклюзив
Блогер Золкин после общения с 200 пленными россиянами: "Не думал, что могут быть такие тупые люди"
14:11
В Украине продлили карантин из-за коронавируса до конца лета
14:07
Марьяна Безуглая
"Слуга" Безугла потребовала от СБУ "что-то сделать" в отношении журналиста Бутусова, раскритиковавшего ее законопроект
14:05
Генсек НАТО назвал условия вступления Швеции и Финляндии в Альянс
13:55
Укрзализныця назначает ночной поезд Киев - Перемышль с 11 июня
13:55
Получили новую серьезную "птичку" и пикап, будем давать чертей врагам, - артиллерист Валерий Прозапас
13:50
Глава МИД Северной Македонии Османи посетил Ирпень
13:50
На фото флаг Украины в Дании
Более 200 украинских беженцев нашли работу в Дании
13:46
Экскаватор
Компания Ferrexpo Константина Жеваго приобрела экскаватор для поселка Макаров
13:44
Борис Джонсон
Джонсон призывает прислать Украине больше наступательного вооружения, - Bloomberg
13:42
Эксклюзив
Страны, которые хотели реальной безопасности, использовали время геополитической слабости РФ для того, чтобы стать членами НАТО, - Портников
13:35
ВООЗ
ВОЗ осудила агрессию РФ в Украине
13:34
харьков метро
Метро Харькова полностью возобновило работу в режиме перевозок
13:31
Россия нанесла ракетный удар по полигону Нацгвардии на Днепропетровщине, погибли около 10 человек, - Корбан
13:24
Беженцы из Украины составляют 3% населения Эстонии
13:11
уголь корабль
Государства "Большой семерки" договорились поэтапно отказаться от угля
13:11
Андрей Мельник
Украинцы планировали услышать, как правительство Германии поможет выиграть войну, - посол Мельник о выступлении Шольца в Давосе
13:08
Netflix
Netflix начал блокировать пользователей из России
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV