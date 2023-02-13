РФ приходится разрываться между наступлением на Донбассе и обороной "наземного моста" в Крым, - разведка Британии
Перед руководством РФ встал выбор между задачей полностью оккупировать Донбасс и необходимостью оборонять наземный коридор в Крым на Запорожье
Об этом пишет министерство обороны Британии в twitter .
Британская разведка обращает внимание, что изображения из открытых источников, датируемые 7 февраля, указывают на то, что Россия, вероятно, продолжает усиление оборонных укреплений в оккупированной части Запорожской области, в том числе вблизи Тарасовки. Еще в январе РФ установила аналогичные сооружения между Васильевкой и Ореховым.
По мнению британских аналитиков, несмотря на нынешний оперативный фокус на Донбассе, Россия по-прежнему озабочена обороной флангов своей расширенной линии фронта. Об этом свидетельствует продолжение строительства оборонных укреплений в Запорожской и Луганской областях и перекидывание туда личного состава.
"Линия фронта в Украине достигает примерно 1288 км, а в оккупированной РФ Запорожской области – 192 км. Большой украинский прорыв на Запорожье серьезно поставил бы под сомнение жизнеспособность российского "наземного моста", соединяющего Ростовскую область и оккупированный Крым", – констатировали в разведке Британии.
В то же время там подчеркнули, что успех Украины в Луганской области еще больше подорвет провозглашенную военную цель России захватить весь Донбасс.
"Решение о противодействии, какой из этих угроз отдать предпочтение, вероятно, является одной из главных дилемм для российских планировщиков", - пришли к выводу британцы.
- 11 февраля американское издание The New York Times прогнозировало, что наиболее вероятным направлением нового контрнаступления Вооруженных Сил Украины выглядит Мелитополь в Запорожской области.
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