Об этом пишет министерство обороны Британии в twitter .

Британская разведка обращает внимание, что изображения из открытых источников, датируемые 7 февраля, указывают на то, что Россия, вероятно, продолжает усиление оборонных укреплений в оккупированной части Запорожской области, в том числе вблизи Тарасовки. Еще в январе РФ установила аналогичные сооружения между Васильевкой и Ореховым.

По мнению британских аналитиков, несмотря на нынешний оперативный фокус на Донбассе, Россия по-прежнему озабочена обороной флангов своей расширенной линии фронта. Об этом свидетельствует продолжение строительства оборонных укреплений в Запорожской и Луганской областях и перекидывание туда личного состава.

"Линия фронта в Украине достигает примерно 1288 км, а в оккупированной РФ Запорожской области – 192 км. Большой украинский прорыв на Запорожье серьезно поставил бы под сомнение жизнеспособность российского "наземного моста", соединяющего Ростовскую область и оккупированный Крым", – констатировали в разведке Британии.

В то же время там подчеркнули, что успех Украины в Луганской области еще больше подорвет провозглашенную военную цель России захватить весь Донбасс.

"Решение о противодействии, какой из этих угроз отдать предпочтение, вероятно, является одной из главных дилемм для российских планировщиков", - пришли к выводу британцы.