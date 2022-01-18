РФ приказала эвакуироваться дипломатам из двух консульств в Украине, - The New York Times
Россия планирует эвакуировать 30 дипломатов из консульств в Киеве и Львове
Об этом пишет The New York Times.
Дипломатам приказали подготовиться к выезду из Украины. 5 января из страны уехали 18 человек - преимущественно жены и дети дипломатов из России.
Ссылаясь на СБУ, издание отмечает, что в ближайшие дни Украину покинут 30 сотрудников консульств РФ в Киеве и Львове.
Официальный представитель США заявил, что американская сторона знала о готовящейся эвакуации.
"У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство готовилось к эвакуации членов их семей из посольства России в Украине в конце декабря и начале января", - уточнили в сообщении.
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