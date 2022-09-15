Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова.

"Если Вашингтон примет решение о поставках Киеву ракет большей дальности, то он перейдет красную границу и станет непосредственной стороной конфликта. Мы оставляем за собой право защищать нашу территорию всеми доступными нам средствами", - сказала она.

Как отметила спикер МИД, подобный шаг со стороны США якобы спровоцирует нарастание напряженности и гонку вооружений.

16 августа Россия пригрозила США прямым военным столкновением ядерных держав. Таким образом, россияне отреагировали на заявление Белого дома, что действия России не соответствуют статусу ответственного ядерного государства.

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