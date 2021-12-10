РФ пригрозила "серьезными последствиями" за якобы подход украинского судна к Керченскому проливу

Об этом сообщает "РИА Новости".



"Любая незначительная провокация может привести к очень и очень серьезным последствиям", - заявил Песков.



Спикер Путина назвал движение судна "Донбасс" в Азовском море примером потенциально опасных и вредных действий.

Напомним, 9 декабря ФСБ заявила, что корабль ВМС Украины "Донбасс" двигается в сторону Керченского пролива и не реагирует на требования об изменении курса.Министр обороны Украины Алексей Резников назвал заявление ФСБ информационным вбросом со стороны РФ и подчеркнул, что судно "Донбасс" не заходило в чувствительные зоны и выполняет задачи в территориальных водах Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb