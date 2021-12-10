РФ пригрозила "серьезными последствиями" за якобы подход украинского судна к Керченскому проливу
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков назвал провокацией якобы подход судна "Донбасс" ВМС Украины к Керченскому проливу и пригрозил "серьезными последствиями"
Об этом сообщает "РИА Новости".
"Любая незначительная провокация может привести к очень и очень серьезным последствиям", - заявил Песков.
Спикер Путина назвал движение судна "Донбасс" в Азовском море примером потенциально опасных и вредных действий.
Министр обороны Украины Алексей Резников назвал заявление ФСБ информационным вбросом со стороны РФ и подчеркнул, что судно "Донбасс" не заходило в чувствительные зоны и выполняет задачи в территориальных водах Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.91
Покупка 26.91Продажа 27.16
-
EUR
Покупка 30.31Продажа 30.72
- Актуальное
- Важное