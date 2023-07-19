Об этом говорится в заявлении российского минобороны.

"С 00:00 20 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря к украинским портам, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения", - пишут россияне.

Террористы добавили, что флаги стран, под которыми будут идти суда, будут считаться вовлеченными в войну.

"Низка морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлена временно опасными для судоходства. Соответствующие информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям выданы в установленном порядке", - добавило российское минобороны.