Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией РФ пригрозила считать военными целями суда, направляющиеся в порты Украины

РФ пригрозила считать военными целями суда, направляющиеся в порты Украины

19 июля, 2023 среда
18:25
Война с Россией

В среду, 19 июля, российское минобороны опубликовало заявление с угрозами судам, направляющимся в черноморские порты Украины

Об этом говорится в заявлении российского минобороны.

"С 00:00 20 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря к украинским портам, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения", - пишут россияне.

Террористы добавили, что флаги стран, под которыми будут идти суда, будут считаться вовлеченными в войну.

"Низка морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлена временно опасными для судоходства. Соответствующие информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям выданы в установленном порядке", - добавило российское минобороны.

  • В ночь с 18 на 19 июля российские террористы атаковали Украину ракетами и БПЛА "Шахед": в Житомирской области пострадал объект инфраструктуры, в Одесской области - многоэтажки и промышленный порт, в Херсоне горел дом культуры, а в Николаевской области - объекты рекреационной инфраструктуры.
  • Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку РФ. Он заявил, что оккупанты совершенно сознательно целили в инфраструктуру зерновой сделки.
  • В Минагрополитики сообщили, что российская атака вывела из строя значительную часть зерновой экспортной инфраструктуры порта Черноморск. На ее восстановление уйдет не менее года.
Экономика
Украина
Россия
зерно
Военные новости
воєнні злочини Росії
Читайте также:
Саакашвілі
18 июля, 2023 вторник
"Путин планировал вторжение в Украину с 2004 года": Саакашвили передал письмо The Times из заключения в Грузии
голова МЗС Ірану Хоссейн Амір Абдоллахіян
18 июля, 2023 вторник
Иран заявил о поддержке территориальной целостности Украины
Бен Воллес
18 июля, 2023 вторник
Уоллес назвал Украину боевой лабораторией, экспериментирующей с оружием и технологиями для борьбы с РФ
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.65
    Покупка 36.65
    Продажа 37.35
  • EUR
    Покупка 40.98
    Продажа 41.92
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
19 июля
19:38
Россия распространяет фейк о перепродаже украинского оружия на черном рынке
19:32
Эксклюзив
Нардеп Чернев назвал причину, по которой Германия не дает Украине ракеты Taurus
19:30
Ferrexpo
Зарплаты в горно-металлургическом комплексе вернулись на довоенный уровень, - gmk.center
19:06
В Херсонской области россияне переоборудовали дом культуры в военный госпиталь, - Генштаб
19:00
Обзор
Победные новости 511 дня войны: в Крыму раздались взрывы, а ВСУ на юге отбили 1 км территории
18:36
Усик стал футболистом новичка УПЛ "Полесье"
18:20
Диалоги о развитии будущего Украины: в Ровенской области состоялся День Идей
18:11
Пригожин в Беларуси призвал вагнеровцев "дождаться момента, чтобы проявить себя по полной"
18:07
F-16
Резников: Думаю, первые учения украинских пилотов на F-16 начнутся в августе
18:03
"Шахтер" объявил о трансфере бразильца за 1 млн евро
18:01
OPINION
Гопник - он и в Африке гопник
17:43
Сергей Наев
Более 40 км противотанкового рва, более 30 тыс. минных ловушек: Наев рассказал об усилении обороны Черниговщины
17:42
"Человек-паук" Том Холланд заявил, что Ломаченко является его любимым боксером
17:34
Украина немедленно нуждается в усилении возможностей для воздушной войны, - Киевский форум безопасности
17:26
Эксклюзив
В ближайшее время оккупанты выйдут из Бахмута и сдадутся, - боец батальона "Свобода" Иваночко
17:23
"Не могли нарушить санкции": Дублин расследует наличие ирландских деталей в российских "шахедах"
17:20
Часть Украины 20 июля ожидает приятная прохлада: прогноз погоды от Натальи Диденко
17:16
Мошенники проводят стримы со сбором денег от имени Зеленского
17:02
САУ 2С22 "Богдана"
"Должны иметь собственное оружие": Резников рассказал о перспективах украинской САУ "Богдана" с калибром стандарта НАТО
16:56
В Одесской области к 15 годам тюрьмы приговорили предателя, который передавал российским спецслужбам данные о ВСУ
16:54
Обновлено
Администратор USAID Пауэр посетила Бучу и ознакомилась с результатами Восстановления
16:48
Иван Баканов
Экс-глава СБУ Баканов получил свидетельство адвоката в Полтавской области
16:38
Обновлено
Кулеба призвал МУС арестовать главу Красного Креста Беларуси, признавшегося в депортации украинских детей
16:33
Обновлено
Путин примет участие в саммите БРИКС онлайн. В ЮАР поедет Лавров
16:32
Эксклюзив
Уменьшить производство ракет в РФ можно разве что уничтожив предприятия по их производству, - главред Defense Express Катков
16:29
НАПК проверяет образ жизни военкомов всех уровней
16:25
ГУР предупредил о подготовке Россией новых провокаций на ЗАЭС
16:23
Россия обстреляла садовое общество в Херсонской области: пострадала женщина
16:17
Анонс
"Бизнес с Андреем Яницким": как уйти с работы и создать собственный бизнес
16:11
Эксклюзив
ВСУ преобладают врага в контрбатарейной борьбе, – майор запаса НГУ Гетман
16:09
Ученые обнаружили уникальные формы средневековой литературы в рукописи XV века
16:08
Ученые нашли альтернативу фтору в зубной пасте
16:06
OPINION
Эпатаж как управленческий метод
15:49
Эксклюзив
За прошлый сезон аграрный экспорт принес в экономику Украины $20 млрд, – и.о. исполнительного директора Украинской зерновой ассоциации Иващенко
15:45
"РФ будет атаковать и следующей зимой": Минэнерго ведет переговоры по расширению возможностей импорта электроэнергии
15:40
Эксклюзив
Удар по Крымскому мосту свидетельствует о создании Украиной ударной системы с дистанционным управлением, - эксперт Defense Express Заблоцкий
15:35
Президент Бразилии заявил, что мир устал от войны России в Украине
15:30
Анналена Бербок
Ракеты Путина бьют и по самым бедным людям мира: глава МИД Германии отреагировал на ночную атаку РФ по Одесчине
15:02
Эксклюзив
На Лимано-Купянском направлении ВСУ выровняли ситуацию, но интенсивность боевых действий самая высокая, - глава Северодонецкого РВА
14:56
Обновлено
Ночная атака на Украину: есть разрушения в Одесской, Житомирской, Херсонской и Николаевской областях, пострадали по меньшей мере 13 человек
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV