РФ пригрозила считать военными целями суда, направляющиеся в порты Украины
В среду, 19 июля, российское минобороны опубликовало заявление с угрозами судам, направляющимся в черноморские порты Украины
Об этом говорится в заявлении российского минобороны.
"С 00:00 20 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря к украинским портам, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения", - пишут россияне.
Террористы добавили, что флаги стран, под которыми будут идти суда, будут считаться вовлеченными в войну.
"Низка морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлена временно опасными для судоходства. Соответствующие информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям выданы в установленном порядке", - добавило российское минобороны.
- В ночь с 18 на 19 июля российские террористы атаковали Украину ракетами и БПЛА "Шахед": в Житомирской области пострадал объект инфраструктуры, в Одесской области - многоэтажки и промышленный порт, в Херсоне горел дом культуры, а в Николаевской области - объекты рекреационной инфраструктуры.
- Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку РФ. Он заявил, что оккупанты совершенно сознательно целили в инфраструктуру зерновой сделки.
- В Минагрополитики сообщили, что российская атака вывела из строя значительную часть зерновой экспортной инфраструктуры порта Черноморск. На ее восстановление уйдет не менее года.
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