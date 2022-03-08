РФ пригрозила остановить газопровод "Северный поток-1"
В ответ на санкции ЕС и остановку "Северного потока-2" Москва начала угрожать остановить газопровод "Северный поток-1" в Балтийском море
Об этом заявил вице-премьер-министр России Александр Новак, сообщает ZDF .
"Мы имеем полное право принять "зеркально справедливое" решение и ввести эмбарго на прохождение газа по газопроводу Северный поток-1", - сказал он в эфире государственного российского телевидения.
Отмечается, что впервые с начала войны против Украины Россия открыто угрожает прекратить поставки газа по газопроводу "Северный поток-1" в Балтийском море.
Новак добавил, что газопровод сейчас работает на максимуме.
"Но мы еще не приняли такое решение. Никто не выиграет", - заявил министр, комментируя остановку "Северного потока-2".
Напомним, Берлин приостановил сертификацию "Северного потока-2" после вторжения РФ в Украину 24 февраля.
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