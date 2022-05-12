Об этом сообщила в телеграме омбудсман Людмила Денисова.

"Южный окружной военный суд в Ростове-на Дону приговорил участников "второй симферопольской группы" к 12-14 годам заключения по статье 205.5 (организация и участие в деятельности террористической организации) УК РФ в рамках "дела Хизб ут-Тахрир"", – заметила она.

Тофика Абдулгазиева, Владлена Абдулкадырова, Иззета Абдуллаева, Меджита Абдурахманова приговорили по сфабрикованному делу к 12 годам колонии строгого режима, первые пять из которых будут проходить в тюрьме. После освбождения мужчин на год ограничат в свободе передвижения.

Билялу Адилову назначили 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима, из них первые пять он отсидит в тюрьме, а после отбытия наказания будет ограничен в свободе передвижения на полтора года.

До ареста в марте 2019 года мужчины активно участвовали в общественной жизни народа, занимались организацией праздников, посещали суды, помогали семьям политзаключенных. Они принадлежат к правозащитному объединению "Крымская солидарность". Без кормильцев останутся 14 несовершеннолетних детей.

"Совершая судилища над крымскими татарами и другими незаконно удерживаемыми украинцами, страна-оккупант РФ нарушает нормы международного права, Конвенцию о защите прав человека и основополагающих свобод и Общую декларацию прав человека. Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты нарушений РФ прав граждан Украины", - подчеркнула омбудсман.

В феврале в РФ приговорили к 11 годам колонии строгого режима двух крымских татар.

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