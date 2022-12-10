Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Беспилотники Ту-141 "Стриж" и Ту-143 "Рейс" сложно засечь, потому что они могут лететь на высоте от 10 метров. Комплексы С-300 и С-400 – это советские системы, которые являются основой российской ПВО. Они расположены ближе к фронту", - объяснил Долинце.

По словам авиационного эксперта, тыловые военные объекты россияне защищают старыми системами ПВО.

Это дает существенное преимущество летучим средствам поражения. Такие средства сложно идентифицировать и у россиян нет специализированных средств для уничтожения. Данный беспилотник может имитировать крылатую ракету, и может лететь на предельно низких высотах. И это свидетельствует о том, что система ПВО России слабой к летающих объектов или крылатых ракет. Россиянам придется часть своего ПВО оттянуть с восточных и северных границ Украины, чтобы усилить тыловую оборону военных аэродромов и военных баз", - подчеркнул Долинце.

27 ноября в Шебекино Белгородской области были повреждены линии электропередачи, в результате "обстрелов" часть города осталась без воды и энергоснабжения.

Впоследствии губернаторы Курской и Белгородской областей РФ заявили, что ВСУ обстреляли приграничья РФ.

5 декабря ударили военные аэродромы "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области. Трое российских военнослужащих, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Еще четверо получили ранения. По неподтвержденным данным на одном из аэродромов в результате взрыва были повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-95МС, а на другом – взорвалась цистерна с горючим. Вечером в минобороны РФ признали , что два аэродрома потерпели удар.

Украинские военные эксперты считают, что удары по военным аэродромам РФ имеют очень серьезное и идеологическое значение для Путина. Он в очередной раз получил оплеуху, поскольку один из его элементов ядерной триады получил повреждение.

В районе курского аэродрома в России возник пожар. Там горит нефтебаза

Военный аналитик, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман считает, что скорее всего ВСУ атаковали аэродромы РФ не ракетами, а беспилотниками

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