РФ прибегает к явным нарушениям "зернового соглашения", - госдеп
Россия до сих пор блокирует трафик в одном из трех оговоренных соглашением портов. Поэтому государственный департамент США отмечает явные нарушения "зернового соглашения"
Об этом заявил спикер госдепа США Мэттью Миллер во время брифинга.
По его словам, Россия продолжает препятствовать нормальной деятельности этой спасательной инициативы.
"Мы должны очень четко понимать, что здесь произошло. Стороны договорились обеспечить беспрепятственный экспорт украинского продовольствия из трех портов. Теперь Россия отказывается пускать корабли в один из этих трех. Это явное нарушение их обязательств в рамках Черноморской зерновой инициативы", - говорит Миллер.
Подобные действия со стороны РФ и угрозы выйти из соглашения угрожают повышением мировых цен на продовольствие и уменьшением доступности пищи для нуждающихся стран.
"Мы еще раз призываем Россию прекратить держать в заложниках глобальные поставки продовольствия", - подчеркнул представитель госдепартамента. США.
- 17 мая стало известно, что действие "зернового соглашения" продлено на два месяца. Эрдоган подтвердил это, отметив, что теперь суда также будут заходить в порты Николаев и Ольвия.
- Посол Украины в Турции Василий Боднар объяснил, что "зерновое соглашение" не предусматривает новых требований РФ, но они будут рассматриваться отдельно.
- В России заявили, что следующие два месяца станут решающими для судьбы "зернового соглашения" и назвали 5 условий для продления "зернового соглашения" после 17 июля.
- В Украине же назвали свои условия предоставления согласия на новые требования РФ в рамках "зернового соглашения".
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