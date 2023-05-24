Об этом заявил спикер госдепа США Мэттью Миллер во время брифинга.

По его словам, Россия продолжает препятствовать нормальной деятельности этой спасательной инициативы.

"Мы должны очень четко понимать, что здесь произошло. Стороны договорились обеспечить беспрепятственный экспорт украинского продовольствия из трех портов. Теперь Россия отказывается пускать корабли в один из этих трех. Это явное нарушение их обязательств в рамках Черноморской зерновой инициативы", - говорит Миллер.

Подобные действия со стороны РФ и угрозы выйти из соглашения угрожают повышением мировых цен на продовольствие и уменьшением доступности пищи для нуждающихся стран.

"Мы еще раз призываем Россию прекратить держать в заложниках глобальные поставки продовольствия", - подчеркнул представитель госдепартамента. США.