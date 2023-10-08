РФ прибегает к тактике "белого шума", чтобы скрыть причастность к обстрелу Грозы на Харьковщине и геноцид против гражданских

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций.

Россия начала активно применять тактику "белого шума" во всех возможных каналах распространения информации. Такая тактика предполагает вброс в инфопространство сразу много противоречащих друг другу "версий". О геноциде в селе Гроза пропагандисты утверждали, что:

обстрел якобы является "постановкой" украинских спецслужб с актерами, "играющими погибших";

удар по Грозе нанесли ВСУ с целью дискредитации России и получения дополнительного оружия от Запада и/или отвлечения внимания от "военных неудач";

россияне нанесли "ложный удар" по гражданским, ведь ракета "навелась на скопление мобильников";

село обстреляли россияне, убив немало бойцов ВСУ, "националистов" и "иностранных наемников".

5 октября, в день, когда произошел обстрел, официальные лица РФ и РосСМИ игнорировали эту информацию, а 6 октября представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что "Россия не обстреливает гражданские объекты" и сомневается в массовой гибели гражданских.

Telegram-каналы и пропагандистские сайты, ориентированные на население ВОТ, стали главными каналами для распространения дезинформации, например, ресурсы "Украина.ру" и "Шейх Тамир" написали, что обстрел якобы "выгоден Украине", ведь на его фоне президент Украины Владимир Зеленский может упорнее требовать у западных партнеров вооружение. После этого каналы совершили "вброс" о применении Украиной против жителей Грозы РСЗО HIMARS.

Также российская оппозиционная журналистка Юлия Латынина и несколько анонимных ресурсов опубликовали версию о "скоплении мобильников" в магазине-кафе, в которое попал "Искандер". Каналы распространяли сообщения с демонстрацией радости от "удачного удара по ВСУ" и обвинениями в сторону Украины.

Вечером, 5 октября, около 20 прокремлевских telegram-каналов и сеть сайтов ZOV распространили информацию о гибели сотрудницы Шевченковской военной администрации, но упомянутая женщина не занимает должностей в органах власти, а является местным предпринимателем, а ее гибель не была подтверждена.

"Массовое убийство гражданских в Харьковской области является свидетельством геноцидального характера войны, которую Российская Федерация ведет против Украины. Официальные представители ООН, ЕС и США осудили РФ и выразили сожаление украинцам. Действующей реакцией на это жестокое преступление должно быть усиление международной изоляции и санкционного давления на Россию, а также активизация военной помощи Украине, в частности, предоставление средств противовоздушной и противоракетной обороны и дальнобойного оружия. Только разрушение военного потенциала РФ и изгнание оккупантов с украинской территории положит конец систематическим убийствам граждан Украины", - отметили в Центре.

Фото: Центр стратегических коммуникаций

Фото: Центр стратегических коммуникаций

Фото: Центр стратегических коммуникаций