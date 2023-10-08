РФ прибегает к тактике "белого шума", чтобы скрыть причастность к обстрелу Грозы на Харьковщине и геноцид против гражданских
Российская пропаганда пытается продвинуть утверждение о непричастности к обстрелу села Гроза на Харьковщине, где баллистической ракетой "Искандер" были убиты 52 мирных жителя
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций.
Россия начала активно применять тактику "белого шума" во всех возможных каналах распространения информации. Такая тактика предполагает вброс в инфопространство сразу много противоречащих друг другу "версий". О геноциде в селе Гроза пропагандисты утверждали, что:
- обстрел якобы является "постановкой" украинских спецслужб с актерами, "играющими погибших";
- удар по Грозе нанесли ВСУ с целью дискредитации России и получения дополнительного оружия от Запада и/или отвлечения внимания от "военных неудач";
- россияне нанесли "ложный удар" по гражданским, ведь ракета "навелась на скопление мобильников";
- село обстреляли россияне, убив немало бойцов ВСУ, "националистов" и "иностранных наемников".
5 октября, в день, когда произошел обстрел, официальные лица РФ и РосСМИ игнорировали эту информацию, а 6 октября представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что "Россия не обстреливает гражданские объекты" и сомневается в массовой гибели гражданских.
Telegram-каналы и пропагандистские сайты, ориентированные на население ВОТ, стали главными каналами для распространения дезинформации, например, ресурсы "Украина.ру" и "Шейх Тамир" написали, что обстрел якобы "выгоден Украине", ведь на его фоне президент Украины Владимир Зеленский может упорнее требовать у западных партнеров вооружение. После этого каналы совершили "вброс" о применении Украиной против жителей Грозы РСЗО HIMARS.
Также российская оппозиционная журналистка Юлия Латынина и несколько анонимных ресурсов опубликовали версию о "скоплении мобильников" в магазине-кафе, в которое попал "Искандер". Каналы распространяли сообщения с демонстрацией радости от "удачного удара по ВСУ" и обвинениями в сторону Украины.
Вечером, 5 октября, около 20 прокремлевских telegram-каналов и сеть сайтов ZOV распространили информацию о гибели сотрудницы Шевченковской военной администрации, но упомянутая женщина не занимает должностей в органах власти, а является местным предпринимателем, а ее гибель не была подтверждена.
"Массовое убийство гражданских в Харьковской области является свидетельством геноцидального характера войны, которую Российская Федерация ведет против Украины. Официальные представители ООН, ЕС и США осудили РФ и выразили сожаление украинцам. Действующей реакцией на это жестокое преступление должно быть усиление международной изоляции и санкционного давления на Россию, а также активизация военной помощи Украине, в частности, предоставление средств противовоздушной и противоракетной обороны и дальнобойного оружия. Только разрушение военного потенциала РФ и изгнание оккупантов с украинской территории положит конец систематическим убийствам граждан Украины", - отметили в Центре.
Фото: Центр стратегических коммуникаций
Фото: Центр стратегических коммуникаций
Фото: Центр стратегических коммуникаций
- Напомним, 5 октября российская армия попала в кафе в селе Гроза Купянского района, в результате чего погибли 52 человека. Служба безопасности Украины ищет наводчика.
- Верховный комиссар ООН по правам человека направил полевую группу для расследования российского удара
- Правоохранители идентифицировали 48 погибших в результате удара россиян по селу Гроза Купянского района Харьковской области.
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