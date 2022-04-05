РФ превратила право вето в Совбезе ООН в право смерти, - Зеленский

Об этом он сказал в выступлении перед Совбезом ООН, передает РБК-Украина.

"Мы имеем дело со страной, которая превращает право вето в Совбезе ООН в право смерти. Которая подрывает всю архитектуру глобальной безопасности, которая позволяет злу быть безнаказанным и распространяться по миру, уничтожая все, что только может работать на мир и безопасность", - отметил он.

По его словам, если ничего не изменится, то каждая страна сможет рассчитывать только на силу оружия, чтобы обеспечить свою безопасность, а не на международное право.