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РФ превращает гражданские больницы в военные госпитали в оккупированном Крыму, - Нацсопротивление

16 сентября, 2023 суббота
17:39
Война с Россией

Россияне переориентируют медучреждения во временно оккупированном Крыму на обслуживание армии: гражданские больницы превращают в военные госпитали

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что поскольку больницы оккупированного полуострова превращают в военные госпитали, гражданское население испытывает ограничения в возможности получить медицинские услуги.

"Медицинская система не выдерживает нагрузки на больницы из-за большого количества раненых военных ВС РФ. Из-за этого существенно ухудшается качество медицинских услуг гражданскому населению", - говорится в сообщении.

В ЦНС подчеркнули, что такими действиями РФ нарушает нормы Международного гуманитарного права про использование гражданских медицинских объектов в военных целях.

  • 29 августа в представительстве президента Украины в Крыму сообщили, что во временно оккупированном Севастополе госпитали переполнены российскими военными. Раненых размещают в коридорах и даже в столовой.
Россия
Медицина
Крым
російська армія
оккупированные территории
окупанти
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