РФ превращает гражданские больницы в военные госпитали в оккупированном Крыму, - Нацсопротивление

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что поскольку больницы оккупированного полуострова превращают в военные госпитали, гражданское население испытывает ограничения в возможности получить медицинские услуги.

"Медицинская система не выдерживает нагрузки на больницы из-за большого количества раненых военных ВС РФ. Из-за этого существенно ухудшается качество медицинских услуг гражданскому населению", - говорится в сообщении.

В ЦНС подчеркнули, что такими действиями РФ нарушает нормы Международного гуманитарного права про использование гражданских медицинских объектов в военных целях.