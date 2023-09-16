РФ превращает гражданские больницы в военные госпитали в оккупированном Крыму, - Нацсопротивление
Россияне переориентируют медучреждения во временно оккупированном Крыму на обслуживание армии: гражданские больницы превращают в военные госпитали
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Отмечается, что поскольку больницы оккупированного полуострова превращают в военные госпитали, гражданское население испытывает ограничения в возможности получить медицинские услуги.
"Медицинская система не выдерживает нагрузки на больницы из-за большого количества раненых военных ВС РФ. Из-за этого существенно ухудшается качество медицинских услуг гражданскому населению", - говорится в сообщении.
В ЦНС подчеркнули, что такими действиями РФ нарушает нормы Международного гуманитарного права про использование гражданских медицинских объектов в военных целях.
- 29 августа в представительстве президента Украины в Крыму сообщили, что во временно оккупированном Севастополе госпитали переполнены российскими военными. Раненых размещают в коридорах и даже в столовой.
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