"РФ превращает Азовское море в свое внутреннее озеро": МИД Украины отреагировал на разрешение Путина блокировать Керченский пролив
В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что указ президента РФ Владимира Путина о возможности Росгвардии блокировать Керченский пролив нарушает международное право
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил представитель министерства Олег Николенко.
"Находясь под непосредственным руководством президента, Росгвардия может быть использована для создания дополнительных необоснованных препятствий для свободы мореплавания в Керченском проливе и Азовском море", - отметил Николенко.
По его данным, сегодня под охраной Росгвардии находятся акватория Керченского пролива, Керченский мост, энергомост и газопровод между Россией и оккупированным Крымом.
"Этот закон грубо пренебрегает правами Украины как прибрежного государства. Россия как государство-оккупант продолжает политику милитаризации Черноморского региона, создает очередные препятствия для навигации и превращает Азовское море в свое внутреннее озеро", - добавил Николенко.
Он отметил, что Россия должна соблюдать международное право.
- 1 июля Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий Росгвардии блокировать Керченский пролив.
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