"РФ превращает Азовское море в свое внутреннее озеро": МИД Украины отреагировал на разрешение Путина блокировать Керченский пролив

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил представитель министерства Олег Николенко.

"Находясь под непосредственным руководством президента, Росгвардия может быть использована для создания дополнительных необоснованных препятствий для свободы мореплавания в Керченском проливе и Азовском море", - отметил Николенко.

По его данным, сегодня под охраной Росгвардии находятся акватория Керченского пролива, Керченский мост, энергомост и газопровод между Россией и оккупированным Крымом.

"Этот закон грубо пренебрегает правами Украины как прибрежного государства. Россия как государство-оккупант продолжает политику милитаризации Черноморского региона, создает очередные препятствия для навигации и превращает Азовское море в свое внутреннее озеро", - добавил Николенко.

Он отметил, что Россия должна соблюдать международное право.

1 июля Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий Росгвардии блокировать Керченский пролив.