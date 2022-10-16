РФ прекратит поставку всех энергоресурсов в ЕС после начала отопительного сезона, - эксперт Рябцев
РФ прекратит поставки газа и нефти в Европу по всем доступным газопроводам и нефтепроводам, но Европа не замерзнет
Об этом сказал в эфире Еспресо эксперт по энергетике Геннадий Рябцев.
"РФ прибегнет к самым жестким действиям в смысле прекращения поставок любых энергоносителей после начала отопительного сезона, когда температура будет ниже нуля. Будут прекращены поставки и по украинской, и по турецкой веткам в сторону Европы, и поставки по южной и северной веткам нефтепровода "Дружба", - заметил он.
Рябцев подчеркнул, что Европа не замерзнет.
"Спекулянты поднимут газовые и нефтяные котировки и могут быть проблемой с закупкой. Что касается ресурса - этот шантаж уже не сработает, как он мог сработать в 2005 году или в 2008 году. Сейчас Европа не настолько зависит от поставок энергоносителей. Если год назад это было 36%, то сейчас - по самым большим расчетам 9%. Эту цифру компенсируют, если нет, то снизят объемы потребления. Благодаря соучастию граждан в тех решениях, которые одобряет правительство. Если правительство призывает граждан что-то делать, то они это делают", - подытожил эксперт .
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