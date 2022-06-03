РФ прекратила сотрудничество с Норвегией в сфере ядерной безопасности, - The Moscow Times
Российское государственное агентство "Росатом" сообщило о прекращении работы совместной с Норвегией комиссии по сотрудничеству в сфере ядерной и радиационной безопасности
Об этом сообщает The Moscow Times.
Главной причиной отказа от сотрудничества с Норвегией в России назвали заморозку норвежской стороной финансирования проектов по ядерной безопасности в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину.
При этом норвежская сторона заявляла, что готова и дальше поддерживать контакт с Москвой, обмен критической информацией и подготовку к экстренным ситуациям.
"Сотрудничество в сфере ядерной безопасности между Норвегией и Россией является ключевым измерением двустороннего сотрудничества. Уменьшение риска несчастных случаев и радиационного загрязнения – в наших общих интересах", – говорилось в заявлении МИДа Норвегии по итогам последнего заседания норвежско-российской комиссии по ядерной безопасности.
Россия и Норвегия начали сотрудничество в сфере ядерной и радиационной безопасности почти три десятилетия назад. В Баренцевом море, выход к которому имеют обе страны, размещены ядерные отходы от советских подлодок.
- Напомним, недавно Россия устроила ракетную стрельбу возле Финляндии и Швеции. Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" выполнил "испытательную стрельбу" в Баренцевом море.
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