РФ прекратила сотрудничество с Норвегией в сфере ядерной безопасности, - The Moscow Times

Об этом сообщает The Moscow Times.

Главной причиной отказа от сотрудничества с Норвегией в России назвали заморозку норвежской стороной финансирования проектов по ядерной безопасности в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину.

При этом норвежская сторона заявляла, что готова и дальше поддерживать контакт с Москвой, обмен критической информацией и подготовку к экстренным ситуациям.

"Сотрудничество в сфере ядерной безопасности между Норвегией и Россией является ключевым измерением двустороннего сотрудничества. Уменьшение риска несчастных случаев и радиационного загрязнения – в наших общих интересах", – говорилось в заявлении МИДа Норвегии по итогам последнего заседания норвежско-российской комиссии по ядерной безопасности.

Россия и Норвегия начали сотрудничество в сфере ядерной и радиационной безопасности почти три десятилетия назад. В Баренцевом море, выход к которому имеют обе страны, размещены ядерные отходы от советских подлодок.

Напомним, недавно Россия устроила ракетную стрельбу возле Финляндии и Швеции. Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" выполнил "испытательную стрельбу" в Баренцевом море.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb