РФ прекратила финансирование оккупационной администрации в Запорожье, - Центр нацсопротивления
Так называемые администрации на временно оккупированных территориях Запорожской области остались без финансирования – в России не верят в способность удержать регион во время наступления ВСУ
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Задолженность по заработной плате в российской "военно-гражданской администрации" временно оккупированных территорий Запорожской области составляет уже от 1 до 2,5 месяцев.
Руководство оккупационных администраций утверждает, что деньги заблокированы в российской казне в связи с бюрократическими преградами.
Однако, по информации подполья, блокировка средств происходит на уровне решения в Москве. Россияне решили не платить средства своим "администрациям" ввиду развития ситуации на фронте.
- Напомним, за последнюю неделю на оккупированной части Запорожской области существенно снизились темпы принудительной паспортизации населения. Причина – в массовой эвакуации окупантов и их приспешников.
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