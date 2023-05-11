Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Задолженность по заработной плате в российской "военно-гражданской администрации" временно оккупированных территорий Запорожской области составляет уже от 1 до 2,5 месяцев.

Руководство оккупационных администраций утверждает, что деньги заблокированы в российской казне в связи с бюрократическими преградами.

Однако, по информации подполья, блокировка средств происходит на уровне решения в Москве. Россияне решили не платить средства своим "администрациям" ввиду развития ситуации на фронте.