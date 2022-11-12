РФ предупредила Турцию, что не будет впускать в Азовское море загруженные за границей суда
Россия перекрыла движение по Керченскому проливу к Азовскому морю для судов, которые были загружены за пределами страны
Об этом сообщило Главное управление по морским делам при Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.
"Согласно официальному сообщению, которое мы получили от морской администрации Российской Федерации, проход судов, загруженных за пределами территории Российской Федерации, на север через Керченский пролив, обеспечивающий проход в Азовское море, запрещен", - говорится в сообщении.
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