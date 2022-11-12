РФ предупредила Турцию, что не будет впускать в Азовское море загруженные за границей суда

Об этом сообщило Главное управление по морским делам при Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

"Согласно официальному сообщению, которое мы получили от морской администрации Российской Федерации, проход судов, загруженных за пределами территории Российской Федерации, на север через Керченский пролив, обеспечивающий проход в Азовское море, запрещен", - говорится в сообщении.

8 октября на Крымском мосту произошел взрыв и вспыхнул пожар.

26 октября стало известно, что оккупанты планируют возобновить движение грузовиков через поврежденный Крымский мост не ранее декабря 2022 года.

9 ноября британская разведка заявила, что движение по Крымскому мосту будет возобновлено не ранее сентября 2023 года.

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