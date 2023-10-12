РФ пожаловалась в ICAO на нарушение правил авиасообщения странами Запада

Об этом сообщил МИД РФ.

10 октября Российская Федерация обратилась в Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) с заявлением о нарушении положений Чикагской конвенции. Ответчиками выступают 37 государств: все члены Евросоюза, США, Канада, Великобритания, Албания, Исландия, Монако, Норвегия, Северная Македония, Черногория и Швейцария.

Речь идет о нарушении Конвенции о международной гражданской авиации странами Запада, которые своими действиями поставили под угрозу безопасность полетов.

"Основанием для инициирования рассмотрения послужило применение ответчиками неправомерных односторонних ограничительных мер дискриминационного характера в отношении Российской Федерации и ее авиапредприятий. В частности, речь идет о запрете на использование воздушного пространства для воздушных судов российских авиапредприятий, запрете на поставку воздушных судов и запчастей к ним, запрете и предоставление услуг страхования воздушных судов, задержание воздушных судов за границей, ограничение доступа к метеорологической информации аэронавигации", - отметили в министерстве.

Что предшествовало

Против авиаотрасли в России в 2022 году введены очень жесткие санкции: для них закрыли небо большинство мировых государств, а лизингодатели, в основном из Ирландии и Бермудов, потребовали вернуть все самолеты их владельцам. Также эти самолеты были лишены сертификатов летной безопасности. В России пытаются обойти ограничения и фактически начинают пиратский захват бортов. Также в спешке перерегистрируют их в своем реестре. Однако это не лишает влияния санкций. Следовательно, к настоящему моменту российские авиакомпании могут летать разве что внутри страны и в несколько "дружественных" государств и то до тех пор, пока самолеты находятся в пригодном техническом состоянии, поскольку ни ремонта, ни запчастей иностранные компании им поставлять не будут. Ведущие авиастроители тоже присоединились к санкциям.

С конца 2022 года в России участились инциденты с пассажирскими самолетами. Санкции привели к их многочисленным поломкам и авариям.

В конце июля 2022 года Иран заключил с РФ соглашение, по которому будет ремонтировать российские самолеты и поставлять в них детали.

14 сентября ICAO поставила России "красный флажок", указывающий на серьезные проблемы в области безопасности полетов гражданской авиации.

1 октября Россию не переизбрали членом управляющего совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) при ООН, а 4 октября ее окончательно выбросили из руководящих органов этой наиболее авторитетной структуры в отрасли.

В апреле 2023 года стало известно, что Аэрофлот уже отправил в Иран свой первый Airbus A330, также в Иран полетел двигатель из самолета Superjet 100, ранее обслуживавшийся во Франции. В июне стало известно, что в РФ из-за санкций и ограничений дотаций внутренние авиаперелеты подорожали почти на треть.

В начале мая иранская авиакомпания показала , как обслуживает подсанкционный российский самолет. Впоследствии стало известно, что отправленный на ремонт самолет Аэрофлота планируют вернуть в Россию не раньше весны следующего года, что значительно дольше анонсированного срока.

В конце августа США ввели новые санкции против авиакомпаний из РФ. Министерство торговли включило в список санкций самолеты российских компаний, занимающихся бизнес-перевозками.

Осенью Россию отключат от швейцарской системы SITA, которая занимает около 90% рынка гражданской авиации и используется для обмена информацией, в том числе между авиакомпаниями и аэропортами.

Из-за проблем с ремонтом двигателей, установленных в самолетах Airbus A320/A321neo, российская авиакомпания S7 Airlines уменьшает осенне-зимнее расписание на 10-15% по сравнению с прошлым годом.