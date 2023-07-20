Об этом в telegram написал министр культуры Александр Ткаченко.

Министр отметил, что известно о повреждении здания Одесского литературного музея, в Одесском археологическом музее повреждены окна и двери. Кроме того, в результате обстрелов РФ страдает исторический центр Одессы с портовой частью, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В Николаеве полностью уничтожено здание Николаевского областного центра народного творчества и культурно-просветительной работы. Он располагался в историческом здании – памятнике архитектуры местного значения.

Министр добавил, что сейчас готовится письмо ЮНЕСКО с описанием повреждений.



"МКИП уже начало работу с международными партнерами по первоочередным мерам консервации поврежденных памятников. Призываю ЮНЕСКО все же назвать имя агрессора, в очередной раз переосмыслить его роль в руководящих органах организации и эффективность организации, учитывая фактор присутствия там России", - подытожил он.