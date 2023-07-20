РФ повредила ряд музеев в Одессе и полностью уничтожила один памятник в Николаеве во время ночной атаки: Минкульт призвал ЮНЕСКО отреагировать
В результате российской атаки ночью 20 июля в Одессе повреждены здания ряда музеев, в Николаеве полностью разрушен по меньшей мере один памятник архитектуры. Министерство культуры призвало ЮНЕСКО отреагировать
Об этом в telegram написал министр культуры Александр Ткаченко.
Министр отметил, что известно о повреждении здания Одесского литературного музея, в Одесском археологическом музее повреждены окна и двери. Кроме того, в результате обстрелов РФ страдает исторический центр Одессы с портовой частью, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В Николаеве полностью уничтожено здание Николаевского областного центра народного творчества и культурно-просветительной работы. Он располагался в историческом здании – памятнике архитектуры местного значения.
Министр добавил, что сейчас готовится письмо ЮНЕСКО с описанием повреждений.
"МКИП уже начало работу с международными партнерами по первоочередным мерам консервации поврежденных памятников. Призываю ЮНЕСКО все же назвать имя агрессора, в очередной раз переосмыслить его роль в руководящих органах организации и эффективность организации, учитывая фактор присутствия там России", - подытожил он.
- Ночью 20 июля Россия атаковала ряд юго-восточных областей Украины. В Одессе разрушено админздание, 4 пострадавших. В Николаеве произошел пожар в жилом доме, есть погибшие и по меньшей мере 19 раненых.
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