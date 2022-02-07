РФ потребует от Украины выполнения Минских договоренностей в своей трактовке, - Гармаш

Об этом заявил представитель ОРДЛО в составе украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш в интервью Цензор.нет.



"Москва хочет, чтобы мы начали рассматривать документы, которые ОРДЛО представляют в ТКГ. Если сделаем это, мы де-факто признаем их стороной конфликта и субъектом переговоров. Собственно, именно этого Кремль и добивается все эти годы. Не знаю, осознают ли последствия этой "уступки" наши западные партнеры", - заметил он.



По его словам, существуют основания полагать, что РФ уже оказывала такое давление во время прошедшей встречи советников лидеров Нормандской четверки.



"Поэтому я считаю эту угрозу очень вероятной. Если мы начнем рассматривать документы, представленные в ТКГ ОРДЛО, признаем их стороной конфликта и субъектом переговоров, пути назад уже не будет. В дипломатии есть такое понятие, как устоявшаяся дипломатическая практика. То есть если мы сделали такой шаг, то нам придется и дальше идти по этому пути. Москва это прекрасно понимает. Поэтому действует таким образом", - сообщил Сергей Гармаш.



Он подчеркнул, что российские и оккупационные СМИ совершают массовую психологическую атаку на жителей РФ, продвигая тезис, что Украина нападет на Донбасс. Представитель ОРДЛО в составе украинской делегации в ТКГ отмечает, что так Россия скрывает планы совершить провокацию, чтобы обвинить Украину и осуществить военную эскалацию.



"Это также связано с Нормандской четверкой. Ведь если там не удастся заставить Киев руками Берлина и Парижа принять "Минск-3", тогда Россия начнет эскалацию, чтобы заставить нас уже военным путем его принять. Как это было с "Минском-1" после Иловайска и "Минском-2" после Дебальцево", - добавил Сергей Гармаш.



Он отметил, что это будет не только принуждением к соблюдению Украиной Минских договоренностей, но и значительным дестабилизационным фактором внутри страны.



Гармаш подчеркнул, что в СМИ появилась информация, что представители ОРДЛО от РФ направили письмо в ОБСЕ, согласно которому 26 января в Париже Украина якобы обязалась рассмотреть их документы и требуют письменной реакции.



"Мне подтвердили, что такое письмо действительно поступило в ОБСЕ. Но там не могут знать, являются ли эти заявления правдой. Возможно, Дейнего с Никоноровой просто лгут, расшатывают внутриполитическую ситуацию в Украине. Однако если это правда, у нас будут тяжелые последствия. Посмотрим на заседаниях ТКГ 8-9 февраля", - сообщил он.



По словам Гармаша, Россия не подает никаких документов от себя, хотя входит в ТКГ, а у представителей ОРДЛО нет определенного дипломатического статуса.



"Это какие-то люди, которые почему-то предлагают на рассмотрение Украине, России и ОБСЕ какие-то документы… Если Россия хочет, чтобы мы их рассматривали, ей достаточно, как члену ТКГ, просто официально их представить. Тогда мы будем изучать независимо от того, где они писались "В Москве или в Донецке-Луганске. Никуда не денемся. Но это уже будет позиция Российской Федерации, а не ОРДЛО, поэтому Москва ничего не отправляет от себя. Это подтверждает: Россия и ее марионетки на самом деле хотят не разрешения конфликта, а только признания нами субъектности ОРДЛО", - пояснил представитель Украины в ТКГ.

Напомним, постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер сообщил, что следующая встреча советников Нормандской четверки состоится в Берлине 10 февраля.

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