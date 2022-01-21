РФ потребовала вывода сил НАТО из Болгарии и Румынии

Об этом пишет РИА Новости .



По словам российского МИДа, НАТО должно вернуться к конфигурации 1997 года.



"Речь идет о выводе иностранных сил, техники и вооружений и другие шаги с целью возвращения к конфигурации по состоянию на 1997 г. на территории стран, которые не были членами НАТО на указанную дату. К таким относятся и Болгария, и Румыния", - пояснили в министерстве. .

Напомним, президент РФ Владимир Путин требует юридических гарантий того, что Североатлантический альянс не будет расширяться к востоку.

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