РФ потратит почти 2 трлн рублей на установление оккупационных органов власти на захваченных территориях Украины
Российское правительство планирует в течение следующих трех лет израсходовать 1,88 трлн руб. на финансирование органов федеральной власти во временно оккупированных регионах Украины
Об этом пишут российские СМИ.
Эти средства будут распределены между Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областями в 2024-2026 годах. При этом ежегодно расходы будут увеличиваться: в 2024 году общие расходы будут составлять 590 млрд руб., в 2025-м - 625,9 млрд, а в 2026-м - 666,7 млрд. рублей.
Среди федеральных органов власти больше всего средств уйдет на работу Федеральной налоговой службы (около 88 млрд руб.), казначейства (20,7 млрд) и Росрегистра (15,6 млрд). Среди территориальных органов – на функционирование МВД (38 млрд), Нацгвардии (34 млрд), МЧС (16 млрд) и ФСИН (8,8 млрд).
Отмечено, что из-за войны и введенные миром санкции в России растет дефицит федерального бюджета. За первые четыре месяца с начала года он достиг 3,4 трлн. руб. На сегодняшний день дефицит уже составляет 7,9 трлн руб.
- За два месяца 2023 года кафиры потратили на войну более 40% от запланированных годовых ассигнований на армию, а военные расходы выросли более чем на 282%.
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