Об этом пишут российские СМИ.

Эти средства будут распределены между Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областями в 2024-2026 годах. При этом ежегодно расходы будут увеличиваться: в 2024 году общие расходы будут составлять 590 млрд руб., в 2025-м - 625,9 млрд, а в 2026-м - 666,7 млрд. рублей.

Среди федеральных органов власти больше всего средств уйдет на работу Федеральной налоговой службы (около 88 млрд руб.), казначейства (20,7 млрд) и Росрегистра (15,6 млрд). Среди территориальных органов – на функционирование МВД (38 млрд), Нацгвардии (34 млрд), МЧС (16 млрд) и ФСИН (8,8 млрд).

Отмечено, что из-за войны и введенные миром санкции в России растет дефицит федерального бюджета. За первые четыре месяца с начала года он достиг 3,4 трлн. руб. На сегодняшний день дефицит уже составляет 7,9 трлн руб.