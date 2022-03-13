РФ потратила на войну против Украины сумму, равную годовому пенсионному бюджету: Россия близка к дефолту уже в апреле
В аналитическом материале издание Bloombeg спрогнозировали, что уже 15 апреля в России может начаться дефолт
Об этом сообщает Эспрессо.TV со ссылкой на Bloomberg .
Экономика РФ страдает войной с Украиной. Из-за военных расходов и международных санкций по годовому ВВП РФ ушло $30 миллиардов. Такая сумма достаточно для финансового обеспечения всех пенсионеров России в течение года.
Аналитики американского финансового конгломерата Morgan Stanley&Co считают, что российская экономика буквально повисла на грани дефолта.
По мнению специалистов из Bloomberg, дефолт в России может произойти уже 15 апреля.
- 10 марта сообщалось, что Россия и Беларусь близки к дефолту , учитывая масштабные санкции, введенные против их экономик.
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