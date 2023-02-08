РФ потеряла за сутки в Украине более 900 военных, самолет, вертолет и 8 танков
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на территории Украины по меньшей мере 134 100 военных, 3253 танка и 295 самолетов
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 134 100 (+910) человек ликвидировано
- танков ‒ 3253 (+8) ед.
- боевых бронированных машин – 6458 (+15) ед.
- артиллерийских систем – 2236 (+4) ед.
- РСЗО – 461 (+0) ед.
- средства ПВО – 228 (+1) ед.
- самолетов – 295 (+1) ед.
- вертолетов – 285 (+1) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1961 (+3)
- крылатые ракеты ‒ 796 (+0)
- корабли /катера ‒ 18 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 5112 (+5) ед.
- специальная техника ‒ 211 (+3)
Окончательные данные уточняются.
В течение 7 февраля ВСУ отразили атаки врага в районах 22 населенных пунктов. Также украинские воины уничтожили штурмовик СУ-25, вертолет Ми-24 и 2 вражеских БПЛА типа "Орлан".
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