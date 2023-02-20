Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.02.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 143 680 (+820) человек ликвидировано

танков ‒ 3316 (+6) ед.

боевых бронированных машин – 6553 (+8) ед.

артиллерийских систем – 2334 (+7) ед.

РСЗО – 471 (+2) ед.

средства ПВО – 243 (+0) ед.

самолетов – 299 (+1) ед.

вертолетов – 287 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2018 (+2)

крылатые ракеты ‒ 873 (+0)

корабли /катера ‒ 18 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 5209 (+13) ед.

специальная техника ‒ 225 (+1)

Окончательные данные уточняются.

Ранее Генштаб сообщал, что 19 февраля ВСУ нанесли 20 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов , 7 – по зенитно-ракетным комплексам на огневых позициях, а также еще 2 удара – по другим важным объектам противника. Также воины отразили атаки россиян в трех областях.