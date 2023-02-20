РФ потеряла за сутки в Украине 820 военных, самолет и 6 танков
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на украинской земле по меньшей мере 143 680 военных, 3316 танков, 299 самолетов
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 143 680 (+820) человек ликвидировано
- танков ‒ 3316 (+6) ед.
- боевых бронированных машин – 6553 (+8) ед.
- артиллерийских систем – 2334 (+7) ед.
- РСЗО – 471 (+2) ед.
- средства ПВО – 243 (+0) ед.
- самолетов – 299 (+1) ед.
- вертолетов – 287 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2018 (+2)
- крылатые ракеты ‒ 873 (+0)
- корабли /катера ‒ 18 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 5209 (+13) ед.
- специальная техника ‒ 225 (+1)
Окончательные данные уточняются.
Ранее Генштаб сообщал, что 19 февраля ВСУ нанесли 20 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов , 7 – по зенитно-ракетным комплексам на огневых позициях, а также еще 2 удара – по другим важным объектам противника. Также воины отразили атаки россиян в трех областях.
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