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РФ потеряла за сутки в Украине 520 военных, 10 бронемашин и самолет

16 апреля, 2023 воскресенье
08:59
Война с Россией

Силы обороны Украины с 24 февраля 2022 по 16 апреля 2023 ликвидировали около 182 тысяч 70 российских захватчиков, и только за минувшие сутки - еще 520 человек

Об этом в facebookсообщил Генштаб.

  • личный состав – около 182070 (+520) человек ликвидировано;
  • танки ‒ 3657 (+4) ед;
  • боевые бронированные машины ‒ 7083 (+10) ед;
  • артиллерийские системы – 2795 (+10) ед;
  • РСЗО – 538 (+3) ед;
  • средства ПВО – 284 (+1) ед;
  • самолеты – 308 (+1) ед;
  • вертолеты – 293 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2339 (+0);
  • крылатые ракеты – 911 (+0);
  • корабли /катера ‒ 18 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерны – 5658 (+12) ед;
  • специальная техника – 326 (+2).

Втрати ворога

Данные уточняются.

  • По состоянию на 14 апреля было известно, что Россия потеряла в сутки в Украине 500 военных, 16 бронемашин и 7 артсистем.

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потери окуппантов
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