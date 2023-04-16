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РФ потеряла за сутки в Украине 520 военных, 10 бронемашин и самолет
Силы обороны Украины с 24 февраля 2022 по 16 апреля 2023 ликвидировали около 182 тысяч 70 российских захватчиков, и только за минувшие сутки - еще 520 человек
Об этом в facebookсообщил Генштаб.
- личный состав – около 182070 (+520) человек ликвидировано;
- танки ‒ 3657 (+4) ед;
- боевые бронированные машины ‒ 7083 (+10) ед;
- артиллерийские системы – 2795 (+10) ед;
- РСЗО – 538 (+3) ед;
- средства ПВО – 284 (+1) ед;
- самолеты – 308 (+1) ед;
- вертолеты – 293 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2339 (+0);
- крылатые ракеты – 911 (+0);
- корабли /катера ‒ 18 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерны – 5658 (+12) ед;
- специальная техника – 326 (+2).
Данные уточняются.
- По состоянию на 14 апреля было известно, что Россия потеряла в сутки в Украине 500 военных, 16 бронемашин и 7 артсистем.
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