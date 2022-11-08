Об этом сообщил Генштаб ВСУ на странице в фейсбуке .

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 8 ноября ориентировочно составляют:

личного состава – около 77170 (+710) человек ликвидировано

танков ‒ 2786 (+15) ед.

боевых бронированных машин – 5654 (+24) ед.

артиллерийских систем – 1791 (+9) ед.

РСЗО – 391 (+0) ед.

средства ПВО – 203 (+1) ед.

самолетов – 278 (+1) ед.

вертолетов – 260 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1476 (+4) ед.

крылатые ракеты ‒ 399 (+0) ед.

корабли/катера ‒ 16 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 4216 (+17) ед.

специальная техника ‒ 159 (+2)

"Еще 710 российских оккупантов ликвидировано в Украине - наибольшие потери враг понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях", - добавили в Генштабе.

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