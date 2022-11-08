РФ потеряла за сутки еще 710 солдат, 15 танков, самолет и 4 беспилотника, - Генштаб ВСУ
С 24 февраля Российская Федерация потеряла на территории Украины 77170 военных, 2786 танков, 5654 ББМ и 278 самолетов
Об этом сообщил Генштаб ВСУ на странице в фейсбуке .
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 8 ноября ориентировочно составляют:
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личного состава – около 77170 (+710) человек ликвидировано
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танков ‒ 2786 (+15) ед.
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боевых бронированных машин – 5654 (+24) ед.
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артиллерийских систем – 1791 (+9) ед.
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РСЗО – 391 (+0) ед.
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средства ПВО – 203 (+1) ед.
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самолетов – 278 (+1) ед.
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вертолетов – 260 (+0) ед.
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БПЛА оперативно-тактического уровня – 1476 (+4) ед.
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крылатые ракеты ‒ 399 (+0) ед.
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корабли/катера ‒ 16 (+0) ед.
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автомобильной техники и автоцистерн – 4216 (+17) ед.
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специальная техника ‒ 159 (+2)
"Еще 710 российских оккупантов ликвидировано в Украине - наибольшие потери враг понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях", - добавили в Генштабе.
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