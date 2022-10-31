Об этом 31 октября сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника от 24.02 до 31.10 ориентировочно составляют:

личного состава – около 71820 (+620) человек ликвидировано

танков ‒ 2686 (+14) ед.

боевых бронированных машин – 5485 (+32) ед.

артиллерийских систем – 1728 (+4) ед.

РСЗО – 383 (+0) ед.

средства ПВО – 197 (+0) ед.

самолетов – 275 (+1) ед.

вертолетов – 253 (+1) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1413 (+1) ед.

крылатые ракеты – 352 (+0) ед.

корабли/катера ‒ 16 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 4128 (+8) ед.

специальная техника – 154 (+0)

31 октября стало известно, что ВСУ уничтожили на Юге два российских склада с боеприпасами, гаубицу "Акация" и 27 солдат.