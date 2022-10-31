РФ потеряла за сутки 620 солдат, 14 танков, самолет и вертолет, - Генштаб ВСУ
По состоянию на 31 октября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 71 820 человек, наибольшие потери оккупанты понесли на Авдеевском и Лиманском направлениях
Об этом 31 октября сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Так, общие боевые потери противника от 24.02 до 31.10 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 71820 (+620) человек ликвидировано
- танков ‒ 2686 (+14) ед.
- боевых бронированных машин – 5485 (+32) ед.
- артиллерийских систем – 1728 (+4) ед.
- РСЗО – 383 (+0) ед.
- средства ПВО – 197 (+0) ед.
- самолетов – 275 (+1) ед.
- вертолетов – 253 (+1) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1413 (+1) ед.
- крылатые ракеты – 352 (+0) ед.
- корабли/катера ‒ 16 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 4128 (+8) ед.
- специальная техника – 154 (+0)
31 октября стало известно, что ВСУ уничтожили на Юге два российских склада с боеприпасами, гаубицу "Акация" и 27 солдат.
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