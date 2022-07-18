РФ потеряла за сутки 150 военных, 7 бронемашин, 3 средства ПВО и танки, - Генштаб ВСУ
С 24 февраля по 18 июля российские оккупанты потеряли около 38 450 рашистов, 3 886 боевых бронированных машин, 1 687 танков и 166 крылатых ракет
Об этом сообщил в фейсбуке Генштаб ВСУ.За время полномасштабного вторжения армия РФ потеряла:
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личного состава – около 38450 (+150) человек,
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танков – 1687 (+3) ед,
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боевых бронированных машин – 3886 (+7) ед,
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артиллерийских систем – 849 (+3) ед,
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РСЗО – 248 (+0) ед,
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средства ПВО – 113 (+3) ед,
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самолетов – 220 (+0) ед,
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вертолетов – 188 (+0) ед,
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БПЛА оперативно-тактического уровня – 690 (+2),
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крылатые ракеты – 166 (+0),
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корабли /катера – 15 (+0) ед,
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автомобильной техники и автоцистерн - 2753 (+7) ед,
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специальная техника – 70 (+2).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.
- По состоянию на утро 18 июля ВСУ отразили штурм оккупантов в районах Верхнекаменского, Спорного, Серебрянки, Каменки, Новомихайловки и Угледара. Продолжаются бои у Григоровки.
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