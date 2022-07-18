Об этом сообщил в фейсбуке Генштаб ВСУ. За время полномасштабного вторжения армия РФ потеряла:

личного состава – около 38450 (+150) человек,

танков – 1687 (+3) ед,

боевых бронированных машин – 3886 (+7) ед,

артиллерийских систем – 849 (+3) ед,

РСЗО – 248 (+0) ед,

средства ПВО – 113 (+3) ед,

самолетов – 220 (+0) ед,

вертолетов – 188 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 690 (+2),

крылатые ракеты – 166 (+0),

корабли /катера – 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2753 (+7) ед,

специальная техника – 70 (+2).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

По состоянию на утро 18 июля ВСУ отразили штурм оккупантов в районах Верхнекаменского, Спорного, Серебрянки, Каменки, Новомихайловки и Угледара. Продолжаются бои у Григоровки.

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