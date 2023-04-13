Об этом отчитывался Генштаб ВСУ на фейсбуке.

"Только в течение двух последних недель, в районе Бахмута враг потерял убитыми и ранеными почти 4500 "вагнеровцев" и военнослужащих регулярных вооруженных сил Российской Федерации. В некоторых подразделениях российских оккупационных войск мобилизованные военнослужащие массово отказываются от участия в активных боевых действиях. жестокие, незаконные расправы в отношении отказников. В частности, их сажают в ямы для осуществления психологического и физического давления. А для самых непокорных - устроена застенка", - отметил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

В частности, бригадный генерал проинформировал, что Бахмутское направление остается самым тяжелым, там захватчики ведут наступательные действия в центральной части города.

"Ежесуточно в районе Бахмута противник совершает от 40 до 50 попыток наступательных штурмовых действий и более 500 обстрелов с применением всего спектра имеющегося вооружения", - сказал Алексей Громов.