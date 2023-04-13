РФ потеряла возле Бахмута убитыми и ранеными около 4,5 тыс. военных за 2 недели, - Генштаб
Российская армия и "вагнеровцы" под Бахмутом на Донетчине за последние две недели потеряли около 4,5 тыс. военных убитыми и ранеными
Об этом отчитывался Генштаб ВСУ на фейсбуке.
"Только в течение двух последних недель, в районе Бахмута враг потерял убитыми и ранеными почти 4500 "вагнеровцев" и военнослужащих регулярных вооруженных сил Российской Федерации. В некоторых подразделениях российских оккупационных войск мобилизованные военнослужащие массово отказываются от участия в активных боевых действиях. жестокие, незаконные расправы в отношении отказников. В частности, их сажают в ямы для осуществления психологического и физического давления. А для самых непокорных - устроена застенка", - отметил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.
В частности, бригадный генерал проинформировал, что Бахмутское направление остается самым тяжелым, там захватчики ведут наступательные действия в центральной части города.
"Ежесуточно в районе Бахмута противник совершает от 40 до 50 попыток наступательных штурмовых действий и более 500 обстрелов с применением всего спектра имеющегося вооружения", - сказал Алексей Громов.
- Напомним, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр утвердила , что в городе Бахмут Донецкой области продолжаются жестокие и тяжелые столкновения, армия России сконцентрировала самые профессиональные подразделения, но им не удается получить полный контроль.
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