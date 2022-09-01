Об этом сообщает BBC .

По информации BBC, за полгода войны в Украине российская армия потеряла более 900 элитных специалистов, на подготовку которых ушли годы усилий и миллионы долларов.

"По оценке как западных, так и российских экспертов, общевойсковые подразделения российской армии оказались не готовы к штурмовым действиям. В результате задачи , которые обычно ставятся перед пехотой, пришлось решать отрядам спецподразделений, морпехам и десантникам. Именно эти формирования, которые традиционно считаются элитой российской армии, понесли ощутимые потери за шесть месяцев вторжения в Украину. Погибли и десятки военных летчиков. По мнению экспертов, восполнить потерю всех этих специалистов России будет проблематично", - пишет BBC.

По состоянию на 1 сентября с помощью открытых данных BBC удалось сосчитать количество погибших в элитных подразделениях РФ:

морская пехота – 337,

спецотряды Росгвардии – 245,

спецподразделение главного разведывательного управления – 151,

– 151, два элитных полка воздушно-десантных войск – 144,

– 144, военные пилоты – 67,

федеральная служба безопасности и федеральная служба охраны РФ – 20.

По оценке эксперта Центра военно-морского анализа Майкла Кофмана, на каждого погибшего военного во время войны в Украине приходится около 3,5 раненых.

Также отмечается, что потери летчиков относятся к особой категории, поскольку подготовка таких специалистов стоит РФ более $12 млн.

"По состоянию на 1 сентября BBC располагает информацией о 67 российских военных летчиках, погибших во время вторжения в Украину (вместе со штурманами и бортмеханиками). Это особая категория потерь, поскольку экипажи боевых самолетов и вертолетов - это искусственные специалисты и элита любой армии мира. Подготовка одного летчика-снайпера может занимать 15-17 лет и стоит $12-14 млн", - говорится в сообщении.

С 24 февраля по 1 сентября оккупанты потеряли около 48 350 военных, 1997 танков, 1115 систем артиллерии и 205 самолетов.

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