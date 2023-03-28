РФ потеряла в Украине за сутки 570 военных, 7 танков и 19 беспилотников
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на украинской земле по меньшей мере 171 730 солдат, 6966 боевых бронемашин и 2653 артиллерийских системы
Об этом отчитывается Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.03.23 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 171 730 (+570) человек ликвидировано
- танков ‒ 3602 (+7)
- боевых бронированных машин ‒ 6966 (+13)
- артиллерийских систем – 2653 (+15)
- РСЗО – 525 (+2) ед.
- средств ПВО ‒ 277 (+0)
- самолетов – 305 (+0)
- вертолетов – 291 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2235 (+19)
- крылатых ракет ‒ 911 (+0)
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 5502 (+9)
- специальной техники ‒ 287 (+2)
Окончательные данные уточняются.
27 марта Силы обороны сбили 5 дронов, поразили артподразделение на огневой позиции и состав боеприпасов россиян. Также ВСУ отразили 62 атаки врага.
- В ночь на 28 марта враг атаковал "шахедами" Киев. По данным городской администрации, все воздушные цели сбиты. Обломки вызвали пожар в Святошинском районе. Также россияне атаковали Днепр 3 беспилотниками. Два удалось сбить ВСУ, еще один попал по частному предприятию, произошел пожар.
- В ночь на 28 марта противник атаковал Украину ударными беспилотниками Shahed-136/131 и управляемыми авиационными бомбами. 14 "шахедов" и разведывательный дрон сбили ВСУ .
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