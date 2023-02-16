Воздушные силы уничтожили 16 российских ракет во время ночной атаки
РФ потеряла в Украине уже более 140 тыс. военных и 287 вертолетов с начала полномасштабного вторжения
За сутки 15 февраля защитники ликвидировали 690 оккупантов, 6 вражеских танков, 3 артиллерийские системы, а также БПЛА и вертолет
Об этом говорится на странице Генерального штаба ВСУ на Фейсбуке.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 140 460 (+690) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3296 (+6) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6517 (+10) ед,
- артиллерийских систем – 2306 (+3) ед,
- РСЗО – 466 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 239 (+3) ед,
- самолетов – 298 (+0) ед,
- вертолетов – 287 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2012 (+1),
- крылатые ракеты 857 (+0),
- корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5167 (+6) ед,
- специальная техника – 219 (+0).
- Напомним, ранее Генштаб ВСУ отчитывался, что в Луганской области захватчики закрыли гражданский хирургический корпус больницы для оказания помощи раненым военным РФ, а в Новой Каховке россияне проводят диверсии с отобранными у местных плавсредствами.
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