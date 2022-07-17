Об этом сообщает The Guardian .

"Это означает 50 тыс. российских солдат, погибших или раненых, почти 1 700 уничтоженных российских танков, почти 4 тыс. боевых бронированных машин, принадлежащих России", - сказал Радакин в эфире BBC One.

Он добавил, что поэтому украинская армия верит, что выиграет войну.

"Они планируют восстановить свою территориальную целостность. Они видят Россию, которая, по нашим оценкам, потеряла более 30% своей наземной боеспособности. Россия начала это вторжение с амбициями захватить всю Украину, Россия имела амбиции захватить города за первые 30 дней, создать раскол и оказывать давление на НАТО. Но Россия терпит неудачу во всех этих амбициях, Россия слабее, чем это было в начале февраля", - подчеркнул Радакин.

По данным Генштаба ВСУ с 24 февраля по 17 июля российские оккупанты потеряли около 38 300 убитыми.

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