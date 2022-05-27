РФ потеряла в Украине около 1000 танков, но имеет преимущество в военных и технике, - Пентагон
С 24 февраля кафиры потеряли в Украине около 1000 танков, более 350 систем артиллерии, но преобладают в оружии, технике и военных
Об этом пишет CNN.
"Российские войска потеряли "почти около 1000 танков" и "более 350 артиллерийских единиц", а также "почти три десятка истребителей-бомбардировщиков и более 50 вертолетов" на войне в Украине", - отметил представитель Пентагона.
Однако по оценкам США, оккупанты "все еще имеют... большинство своих возможностей".
"Они вложили в эту борьбу очень много своей техники и своих военных, и украинцы понесли потери, россияне понесли потери. Россияне действительно имеют преимущество здесь по количеству средств, которые они могут применить к этой борьбе с точки зрения людей, техники и вооружения, и мы просто должны это иметь в виду", - отметил чиновник Минобороны США.
- С 24 февраля по 26 мая РФ потеряла в Украине около 29,6 тыс. кафиров, 1315 танков и 607 систем артиллерии
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