Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины .

С начала полномасштабного вторжения и до 6 вечера Россия потеряла:

личного состава – около 50 150 (+350) человек,

танков – 2077 (+9) ед,

боевых бронированных машин – 4484 (+25) ед,

артиллерийских систем – 1179 (+22) ед,

РСЗО – 296 (+2) ед,

средства ПВО – 156 (+0) ед,

самолетов – 236 (+0) ед,

вертолетов – 207 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 876 (+9),

крылатые ракеты – 209 (+4),

корабли /катера – 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3305 (+19) ед,

специальная техника – 109 (+2).

За сутки наибольшие потери рашисты понесли на Донецком направлении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb