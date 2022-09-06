РФ потеряла в Украине более 50 тыс. оккупантов за время полномасштабного вторжения, - Генштаб ВСУ
За сутки армия РФ потеряла в Украине: 350 оккупантов, 25 бронемашин, 9 танков, столько же беспилотников и вертолет
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины .
С начала полномасштабного вторжения и до 6 вечера Россия потеряла:
- личного состава – около 50 150 (+350) человек,
- танков – 2077 (+9) ед,
- боевых бронированных машин – 4484 (+25) ед,
- артиллерийских систем – 1179 (+22) ед,
- РСЗО – 296 (+2) ед,
- средства ПВО – 156 (+0) ед,
- самолетов – 236 (+0) ед,
- вертолетов – 207 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 876 (+9),
- крылатые ракеты – 209 (+4),
- корабли /катера – 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3305 (+19) ед,
- специальная техника – 109 (+2).
За сутки наибольшие потери рашисты понесли на Донецком направлении.
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